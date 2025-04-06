Названа дата, когда Эрдоган откроет новые терминалы аэропорта Антальи

В церемонии открытия новых терминалов аэропорта Антальи примет участие президент Турции Рэджеп Тайип Эрдоган. Об этом рассказал министр транспорта страны Абдулкадир Уралоглу, его заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.

«Мы увеличиваем площадь международного терминала с 90,1 тыс. кв. м. до 224 тыс. кв. м. Внутренний терминал расширится с 36,8 тыс. кв. м. до 75 тыс.», — сказал он.

По словам главы минтранса, годовая пропускная способность аэропорта вырастет с 25 млн до 82 млн.

Согласно проекту, увеличится также количество зон стоянки самолетов со 108 до 176. Известно, что VIP-терминал расширят до 2 тыс. кв м. Кроме того, предполагается открытие правительственного гостевого дома. Территория и помещения различных служб аэропорта Антальи тоже увеличатся.

Уралоглу добавил, что в прошлом году пропускная способность воздушной гавани составила около 39 млн пассажиров только на международных рейсах.

Аэропорт Антальи, как уточняется, является вторым после Стамбула. В пик сезона борты совершают взлет или посадку каждые пять минут. Сейчас имеется три взлетно-посадочных полосы, две из которых функционируют особенно активно.

4 апреля сообщалось, что более 200 пассажиров самолета застряли на турецкой военной базе после аварийной посадки из-за истерики у женщины на борту.

Ранее в Аргентине самолет почти час кружил над аэропортами из-за уснувшего диспетчера.