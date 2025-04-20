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На 18-м километре МКАД произошло ДТП

ДТП с последующим возгоранием авто произошло на МКАД в Москве
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Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

ДТП с последующим возгоранием автомобиля произошло на МКАД в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Опертаивно».

В публикации подчеркивается, что авария произошла на внешней стороне 18-го километра МКАД.

На месте происшествия работают оперативные службы столицы, выясняются обстоятельства произошедшего и информацию о пострадавших.

Движение в районе ДТП затруднено на 5,5 километра, отмечает дептранс.

20 апреля на Рубцовской набережной в районе д. 2 в Москве произошел съезд автомобиля в реку Яуза. На месте работают оперативные службы города. Движение по Рубцовской набережной в направлении Госпитального переулка перекрыто из-за ДТП.

Позже сообщалось, что автомобиль вылетел с моста в воду в районе набережной в Москве из-за того, что водитель уснул за рулем. Сначала автомобиль ударился об бордюр, мужчина проснулся, но врезался в забор и после оказался в воде. Он вылез через окно, к счастью, серьезно не пострадал.

Ранее на МКАД мотоциклист подлетел от удара легковушки.

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