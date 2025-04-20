Названа причина ДТП с автомобилем, который упал в реку Яузу в Москве

Автомобиль вылетел с моста в воду в районе Рубцовской набережной в Москве из-за того, что водитель уснул за рулем. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».

«Он уснул за рулем из-за усталости. Сначала ударился об бордюр, проснулся, но врезался в забор и после оказался в воде. Он вылез через окно, к счастью, серьезно не пострадал», — сообщает канал.

Об инциденте утром 20 апреля сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно». На Рубцовской набережной в районе д. 2 произошел съезд автомобиля в реку Яуза. На месте работают оперативные службы города. Движение по Рубцовской набережной в направлении Госпитального переулка перекрыто из-за ДТП.

До этого японский внедорожник Toyota Land Cruiser 200 улетел с обрыва в горную реку в Дагестане. Он пролетел около 100 метров. Проезжающие мимо водители заметили снесенный отбойник, а потом и машину в реке. Помочь пострадавшим и вытащить внедорожник собрались 50 человек.

Ранее в Грузии на видео попало, как мужчина выбирался из тонущего авто.