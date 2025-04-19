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На МКАД мотоциклист подлетел от удара легковушки, и это попало на видео

На МКАД на видео попало, как мотоциклист подлетел от удара легковушки

В Москве на МКАД 18 апреля легковой автомобиль врезался в мотоциклиста. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Пересечение Ярославского шоссе и МКАД», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем ДТП, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как белая легковая машина сбивает мотоциклиста, от удара водитель подлетает в воздух и вместе с транспортом падает на обочину.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД передвигалась военная техника. На опубликованных в сети кадрах видно, как по дороге едет военная техника, при этом на некотором транспорте включены проблесковые маячки.

Кроме того, в Челябинске мужчине стало плохо за рулем, и он протаранил припаркованные автомобили. Уличная камера запечатлела момент столкновения. На кадрах видно, как легковой автомобиль врезается в машины. На записи с места ДТП также видно, что автомобили получили повреждения: сломаны капоты, бамперы, колеса, смяты кузова.

Ранее ДТП с опрокидыванием автомобиля парализовало МКАД.

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