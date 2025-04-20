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Автомобиль на полном ходу вылетел в реку Яузу в центре Москвы

В Москве авто протаранило ограждение Рубцовской набережной и упало в реку Яуза

В Москве машина пробила ограждение на Рубцовской набережной и съехала в реку Яуза. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы в Telegram-канале.

«На Рубцовской набережной в районе д. 2 произошел съезд автомобиля в реку Яуза. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении пресс-службы.

Судя по видео, перед ДТП водитель автомобиля не предпринимал попыток затормозить.

Отмечается, что движение по Рубцовской набережной в направлении Госпитального переулка перекрыто.

До этого японский внедорожник Toyota Land Cruiser 200 улетел с обрыва в горную реку в Дагестане. Он пролетел около 100 метров. Проезжающие мимо водители заметили снесенный отбойник, а потом и машину в реке. Помочь пострадавшим и вытащить внедорожник собрались 50 человек.

Ранее в Грузии на видео попало, как мужчина выбирался из тонущего авто.

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