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Жительнице Крыма грозит лишение свободы за призывы искоренить русский язык

Жительницу Симферополя будут судить за призывы искоренить русский язык
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) завела дело в отношении жительницы Симферополя, которая в чате одного из мессенджеров призывала искоренить русский язык и русских. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по республике Крым и Севастополю, передает РИА Новости.

По данным ведомства, в отношении женщины возбудили уголовное дело за призывы к экстремистской деятельности с использованием сети Интернет. В публикации подчеркивается, что мера наказания по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

До этого ФСБ сообщила о задержании в Крыму гражданина Молдавии Евгения Курдоглу, который собирал данные о военных и гражданских объектах полуострова, а также участвовал в подготовке взрыва водонасосной станции в Керчи по заданию спецслужб Украины.

По данным ведомства, после задержания Курдоглу раскрыл данные тайника, из которого изъяли самодельную взрывчатку, предназначенную для подрыва водонасосной станции в Керчи.

Незадолго до этого ФСБ сообщила о задержании агента военной разведки Украины, гражданина Молдавии Мариуса Пруняну, который через Латвию приехал в Россию с бомбами для совершения терактов.

Ранее в РФ осудили женщину, переводившую деньги украинским спецслужбам.

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