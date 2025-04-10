В РФ осудили женщину, переводившую деньги украинским спецслужбам

Прокуратура Крыма: жительницу Запорожской области осудили на 14 лет за госизмену

Запорожский областной суд приговорил местную жительницу к 14 годам лишения свободы в рамках уголовного дела о государственной измене. Об этом сообщила прокуратура Республики Крым в Telegram-канале.

По данным надзорного ведомства, в мае 2023 года женщина перевела 2,4 тыс. гривен (около 6 тыс. рублей) на счет иностранного банка, который использовали украинские специальные службы. Изначально деньги находились на банковской карте ее свекрови.

«Эти средства предназначались для финансовой поддержки и материально-технического обеспечения украинских вооруженных формирований, в том числе в которых участвует ее сын», — подчеркивается в заявлении.

В результате сотрудники российских правоохранительных органов задержали жительницу Запорожской области и возбудили против нее уголовное дело. Позже женщине назначили наказание в виде 14 лет лишения свободы, которые она проведет в колонии общего режима.

7 апреля журналисты ТАСС со ссылкой на источники сообщили, что суд в РФ заочно поместил под стражу бывшего участника группы Pussy Riot Петра Верзилова (признан в РФ иностранным агентом, внесен в реестр террористов и экстремистов) по обвинению в государственной измене. Инстанция арестовала его на два месяца с момента задержания на территории страны или выдачи российской стороне другим государством.

Ранее в Курской области вынесли приговор бывшим сотрудникам местного предприятия, выкравшим изделия военного назначения для их последующей продажи за границу.