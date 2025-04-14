ФСБ задержала гражданина Молдавии, привозившего в РФ бомбы для терактов

Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о задержании агента военной разведки Украины, гражданина Молдавии Мариуса Пруняну, который через Латвию приехал в Россию с бомбами для совершения терактов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ведомства.

В ходе расследования было установлено, что мужчина в течение года принимал участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Бахмутском районе Донецкой народной республики (ДНР). В 2023 году его завербовали в разведку и дали прозвище «Макс», после чего мужчина был переправлен в Молдавию для подготовки терактов в России.

Перед поездкой в РФ для совершения преступлений куратор передал Пруняну деньги на покупку машины, в которой он оборудовал тайник в виде аккумуляторной батареи. В запчасти, по данным ФСБ, было заложено три взрывных устройства на основе пластичного взрывчатого вещества С-4.

«По заданию украинских спецслужб в 2024 году фигурант на указанном автомобиле по маршруту: Молдова-Румыния-Венгрия-Словакия-Польша-Литва-Латвия прибыл в Россию для закладки в тайники средств поражения в Волгограде и Саратове, однако был задержан сотрудниками органов безопасности», — говорится в сообщении.

Ранее МВД указало на теракты на транспорте в ЦФО под воздействием мошенников.