ФСБ задержала гражданина Молдавии, передававшего Украине данные о Крыме

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ сообщила о задержании в Крыму гражданина Молдавии Евгения Курдоглу, который собирал данные о военных и гражданских объектах полуострова, а также участвовал в подготовке взрыва водонасосной станции в Керчи по заданию спецслужб Украины. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные ведомства.

В ходе расследования стало известно, что мужчина в апреле прошлого года начал сотрудничать с разведкой украинской стороны, осуществляя сбор и передачу сведений, включая фотографии и видео мест дислокации военной техники и позиций российской армии, а также объектов транспортной и энергетической инфраструктуры Крыма.

В ФСБ отметили, что после задержания Курдоглу раскрыл данные тайника, из которого изъяли самодельную взрывчатку, предназначенную для подрыва водонасосной станции в Керчи.

«Задержанный сознался в содеянном и активно сотрудничает со следствием», — говорится в сообщении.

Незадолго до этого ФСБ сообщила о задержании агента военной разведки Украины, гражданина Молдавии Мариуса Пруняну, который через Латвию приехал в Россию с бомбами для совершения терактов.

Ранее МВД указало на теракты на транспорте в ЦФО под воздействием мошенников.