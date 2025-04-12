Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Песах. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что еврейские общины России многое делают для сбережения религиозных, национальных обычаев и традиций, воспитывают у молодежи уважение к наследию предков, а также участвуют в общественной жизни страны, в реализации востребованных патриотических, благотворительных, образовательных, просветительских инициатив.

Путин пожелал российским евреям здоровья и успехов во всех делах и начинаниях.

Песах — один из важнейших праздников иудаизма. Песах связан с освобождением евреев из египетского рабства во времена Моисея. Согласно Библии, Бог наслал на Египет 10 казней, в том числе смерть первенцев, чтобы фараон позволил народу уйти. Евреев призвали пометить свои дома кровью агнцев, чтобы их дети не пострадали. Отсюда и название праздника — от слова «пасах», что значит «миновал», «пошел мимо». Это событие стало основой праздника, символизирующего не только освобождение от физического рабства, но и духовное обновление. Подробнее о празднике — в материале «Газеты.Ru».

Ранее «Газеты.Ru» рассказала о праздновании христианской Пасхи.