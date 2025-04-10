Песах в 2025 году: когда отмечают еврейскую Пасху и чем она отличается от христианской

Что принято делать на Песах и чем он отличается от Пасхи

Песах — один из важнейших праздников иудаизма. Еврейская Пасха всегда отмечается раньше православной и имеет свои уникальные традиции, историю и символику. Какого числа будут праздновать Песах в 2025 году, как принято проводить праздник и в чем заключаются основные различия между Песахом и христианской Пасхой — в материале «Газеты.Ru».

Какого числа отмечают Песах в 2025 году

Согласно еврейскому календарю, Песах начинается на 15-й день месяца нисан. По современным расчетам,

в 2025 году еврейская Пасха начнется вечером 12 апреля и продлится до 20 апреля.

Почему еврейская Пасха всегда предшествует православной

Принципиальное отличие заключается в том, что Песах — праздник, установленный по канону иудаизма, а его дата определяется строго по лунно-солнечному еврейскому календарю.

Дата православной Пасхи всегда устанавливается так, чтобы она наступала после завершения еврейского Песаха.

Почему?

Исторический контекст и последовательность событий. Согласно Евангелию, Тайная вечеря (последний ужин Спасителя с учениками) происходила во время Песаха — еврейского праздника исхода из Египта. За ней последовали предательство Иуды, суд Пилата, казнь на кресте и воскресение из мертвых. Чтобы сохранить эту последовательность, православная традиция требует, чтобы праздник Воскресения (Пасха) отмечался после Песаха.

Метод расчета даты праздника. Дата православной Пасхи определяется по принципу «первое воскресенье после первого полнолуния, наступившего после дня весеннего равноденствия». Этот метод, установленный на Первом Вселенском соборе в Никее (325 год), сочетает астрономические наблюдения за весенним равноденствием и фазами Луны (лунно-солнечный календарь). В отличие от этого, еврейский Песах всегда начинается на 15-й день месяца нисан, что определяется по еврейскому календарю. Из-за этого, даже если фазы Луны и время равноденствия иногда дают сближающиеся даты, по канону Песах неизбежно предшествует христианской Пасхе.

close Muammar Awad/Xinhua/Global Look Press

Таким образом, даже если в отдельном году православная Пасха совпадает с католической (как это случилось в 2025 году), Песах всегда отмечается раньше, что служит напоминанием о древнем исходе и даровании свободы израильтянам.

Для представителей обеих религиозных традиций важно, чтобы Песах предшествовал Пасхе. Это также имеет символическое значение — один праздник ведет к другому.

Чем Песах отличается от Пасхи

Несмотря на сходство в названиях, праздники Песах и Пасха — это разные события с различными историческими и духовными корнями, отметил в беседе с «Газетой.Ru» раввин Московской еврейской религиозной общины в Отрадном «Даркей Шалом» Довид Карпов.

Единственный момент, который связывает эти два праздника — названия. В остальном это совершенно два разных события, которые отличаются по своим традициям, истории и обычаям. Еврейская Пасха больше связана с историей — с исходом из Египта и становлением еврейского народа, а христианская Пасха акцентирует внимание на воскресении Христа и спасении через его жертву. Довид Карпов раввин

Происхождение и история

✡️ Песах связан с освобождением евреев из египетского рабства. Чтобы фараон дал народу уйти, Господь наслал на Египет 10 казней, одной из которых была смерть первенцев. Евреям же было велено пометить свои дома кровью агнцев — так их дети были спасены. Отсюда и название праздника — от слова «пасах», что значит «миновал», «пошел мимо». Это чудо избавления стало основой праздника, символизирующего не только освобождение от физического рабства, но и духовное обновление.

«Исход рассматривается не столько как отдельное историческое событие, произошедшее более 2300 лет назад, сколько как процесс становления еврейского народа. Многие в еврейской мистической традиции сравнивают исход из рабства с рождением: подобно тому, как ребенок появляется на свет и становится самостоятельным, так и народ Израиля «рождается» через освобождение от египетского плена», — объяснил раввин.

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☦️ Христианская Пасха (Воскресение Христово) отмечает чудо воскресения Иисуса Христа на третий день после его распятия. Она символизирует победу жизни над смертью и дарование спасения для души.

Символика и обряды

✡️ Песах сопровождается обрядом седер — это праздничная трапеза с чтением пасхальной Агады специальных молитв и благословений, где подробно рассказывается история исхода. На стол традиционно подают блюда, имеющие символическое значение: мацу (пресный бездрожжевой хлеб), марору (горькие травы) и т.д.

☦️ У православных обряды на Пасху связаны с церковными богослужениями, крестными ходами, освящением пасхальных блюд (куличей, крашеных яиц, творожной пасхи) и, конечно, с обменом пасхальным приветствием «Христос воскресе!».

Для иудеев Песах — знак освобождения и обновления, для христиан Пасха — символ победы жизни над смертью.

Традиции на Песах

Еврейский Песах богат множеством традиций и обрядов, которые делают его уникальным праздником и отражают глубину исторической памяти народа.

Основной ритуал Песаха — седер

Что такое седер? Седер — это праздничная трапеза, проводимая в первую ночь (или первые две ночи) Песаха. Его цель — воссоздать и передать историю исхода из Египта через последовательность ритуальных действий, чтение Агад и специальное оформление стола. Слово «Седер» означает «порядок» или «распорядок», что подчеркивает строгость исполнения ритуала.



Этапы седера и его символика

Чтение Агад. В ходе седера читается Агада — текст, повествующий об исходе из Египта, десяти казнях, чудесном избавлении и роли Божьей милости. Агада передается из поколения в поколение, помогая сохранять память о древних событиях.

Маца. Пресный хлеб, символизирующий спешку исхода, когда у израильтян не было времени дать тесту закваситься. Маца напоминает о том, что обретение свободы требует быстрых решительных действий.

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Маца — это пресный хлеб, который готовят исключительно из муки и воды. Этот хлеб, называемый «хлебом пищи бедняков», символизирует скромные условия жизни рабов в Египте и одновременно напоминает о чудесном освобождении. В еврейских законах маца допускается только в чистом виде — без добавления соли или других ингредиентов, чтобы сохранить ее кошерность. Это еще одно напоминание о строгости и чистоте традиций, которые не должны нарушаться. Довид Карпов раввин

Марор. Горькие травы, которые употребляются для того, чтобы напомнить о горечи рабства и том, как нелегко еврейскому народу было жить в Египте.

Харосет. Сладкая смесь из фруктов, орехов, вина и специй. Харосет символизирует глину, из которой изготавливали кирпичи для строительства во времена рабства, а также служит знаком того, что даже в тяжелые времена возможны сладкие моменты.

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Четыре бокала вина. В процессе седера пьют четыре бокала вина, символизирующие радость освобождения. Каждый бокал олицетворяет одно из обещаний, данных Богом Израилю.

С течением времени многие элементы праздника, такие как, например, пасхальное жертвоприношение ягненка, были трансформированы, однако их символика осталась неизменной. Маца и другие атрибуты стали неотъемлемой частью пасхального застолья, служащими напоминанием о трудном прошлом и радостном освобождении. Именно эти древние обряды помогают сохранить память о великих подвигах предков и формируют духовное единство народа. Довид Карпов раввин

Традиция очищения от хамеца

Перед наступлением Песаха евреи обязаны провести тщательную уборку дома, чтобы избавиться от всех продуктов, содержащих закваску (хамец). Эта уборка также напоминает о важности физического и духовного очищения в период праздника.

Что можно и чего нельзя делать на Песах

Соблюдение правил Песаха играет важную роль в сохранении сакрального смысла праздника.

Что можно и нужно делать

Участвовать в проведении седера. Это основное событие Песаха, которое объединяет семью. Важно тщательно соблюдать ритуалы, читать Агаду и делиться воспоминаниями о великом исходе.

Готовить традиционные блюда. Приготовление мацы, марора, харосета и других символических блюда — это не только проявление кулинарного мастерства, но и способ передать знания предков следующим поколениям.

Очищать дом от хамеца. Проведение генеральной уборки и избавление от продуктов, содержащих закваску, становится актом духовного очищения и подготовки к празднованию.

Проводить время с семьей. Песах — время для совместного общения, чтения священных текстов и обмена теплыми поздравлениями.

close Guido Piotrkowski/dpa/Global Look Press

Чего нельзя делать

Употреблять квасное. Продукты, содержащие закваску (дрожжевой хлеб, кефир, сметана и так далее) , строго запрещены во время Песаха. Их наличие в доме считается нарушением традиции и символизирует неготовность к духовному обновлению.

Игнорирование обычаев празднования. Праздник должен проводиться в кругу родных и близких, поэтому проведение Песаха в одиночестве или в суете современных дел снижает его духовное значение.