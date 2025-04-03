Историк Найтцел: последнее мирное лето для Германии может наступить в 2025 году

Последнее мирное лето для жителей Германии может наступить в 2025 году. Об этом заявил немецкий историк Зенке Найтцель, пишет издание Focus.

«Возможно, это лето — последнее, которое мы переживем в мирных условиях», — отметил он.

По мнению историка, конфликт на Украине в ближайшее время может распространиться на другие части Европы.

4 марта глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите стран ЕС в Лондоне объявила «эру вооружения Европы». Предложенный ею план подразумевает «мобилизацию» €800 млрд инвестиций в течение четырех лет. Средства необходимы, чтобы продолжать поддерживать Украину, а также «взять больше ответственности» за безопасность самой Европы.

9 марта фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия должна перейти в режим военной подготовки.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американским блогерам сообщил, что глава ЕК мобилизует членов Европейского союза для ремилитаризации с целью отвлечения внимания от огромных трат в период пандемии коронавируса и украинского конфликта.

Ранее Евросоюз признал, что не может тягаться с Россией.