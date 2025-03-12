Лавров рассказал об уловке главы Еврокомиссии

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен мобилизует членов Европейского союза для ремилитаризации, это делается с целью отвлечения внимания от огромных трат в период пандемии коронавируса и украинского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американским блогерам.

По словам дипломата, многие уже обсуждают то, что предложения «фюрера Урсулы» могут быть всего лишь уловкой.

4 марта Урсула фон дер Ляйен на саммите стран ЕС в Лондоне объявила «эру вооружения Европы». Предложенный ею план подразумевает «мобилизацию» €800 млрд инвестиций в течение четырех лет. Средства необходимы, чтобы продолжать поддерживать Украину, а также «взять больше ответственности» за безопасность самой Европы.

9 марта фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия должна перейти в режим военной подготовки.

Ранее в ФРГ признали невозможным для Европы быстро отказаться от американского оружия.