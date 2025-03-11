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Евросоюз признал, что не может тягаться с Россией

Фон дер Ляйен: оборонная промышленность ЕС отстает от российской
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Yves Herman/Reuters

Оборонная промышленность Европы отстает от российской. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает РИА Новости.

«Производство Европы все еще ниже. И помимо традиционных возможностей, спектр угроз, с которыми мы сталкиваемся, становится шире с каждым днем», — подчеркнула она.

Глава Еврокомиссии добавила, что государствам-членам необходимо тратить на оборону более 3% от их ВВП.

До этого фон дер Ляйен во время пресс-конференции в Брюсселе по итогам первых 100 дней работы нового состава ЕК заявила, что предложенный ею новый пакет на €800 млрд способен трансформировать ЕС в мощный «оборонный союз».

4 марта политик объявила «эру вооружения Европы». Предложенный ею план подразумевает «мобилизацию» €800 млрд инвестиций в течение четырех лет. Средства необходимы, чтобы продолжать поддерживать Украину, а также «взять больше ответственности» за безопасность самой Европы.

Ранее в Кремле заявили о потенциальной угрозе в связи с планами ЕС по милитаризации.

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