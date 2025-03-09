Фон дер Ляйен заявила о переходе Еврокомиссии в режим военной подготовки

Еврокомиссия должна перейти в режим военной подготовки, сказала председатель Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе, приуроченной к 100 дням работы второго состава ЕК под ее началом.

По словам главы Еврокомиссии, экстраординарные времена требуют таких же мер.

«Чтобы отвечать на вызовы перед нами, мы должны переключиться в режим подготовки», — заявила фон дер Ляйен.

Она добавила, что в ближайшие недели созовет первое в истории заседание коллегии ЕК по обороне. Теперь членов комиссии будут регулярно информировать о положении дел в сфере безопасности. При этом внимание будет уделяться внешнеполитическим, полицейским вопросам, темам кибербезопасности и борьбе с иностранным вмешательством, а также вопросам энергетики, исследованиям и торговле.

4 марта фон дер Ляйен объявила «эру вооружения Европы». Предложенный ею план подразумевает «мобилизацию» €800 млрд инвестиций в течение четырех лет. Средства необходимы, чтобы продолжать поддерживать Украину, а также «взять больше ответственности» за безопасность самой Европы.

Ранее фон дер Ляйен раскрыла, что сделает из ЕС «оборонный союз».