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Пожар на рынке в Барнауле локализовали

Пожар на рынке в Барнауле локализован на 1,1 тыс. кв. метров
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МЧС России

Пожарные локализовали крупный пожар на рынке в Барнауле. Об этом сообщили в МЧС по Алтайскому краю.

«Из-за сильного задымления работает 13 звеньев газодымозащитной службы. В тушении задействованы 72 специалиста и 24 единицы техники МЧС России. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Площадь пожара составила 1,1 тыс. кв. метров. На данный момент спасатели продолжают ликвидацию огня.

Горит административное здание возле Теплого рынка на улице Целинная. Крыша здания полностью охвачена огнем. Из горящего здания периодически раздаются звуки взрывов. При этом, судя по кадрам с места событий, пожар продолжает усиливаться.

В ночь на 8 ноября в Барнауле загорелся гаражный бокс на улице Попова. Его локализовали на площади 1 тыс. квадратных метров. На момент локализации возгорания на месте работали шесть многофункциональных и один лафетный ствол, а также семь звеньев газодымозащитной службы.

Ранее очевидцы рассказали о трех взрывах на рынке в Барнауле.

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