Очевидцы рассказали о трех взрывах и пожаре на рынке в Барнауле

В Барнауле начался пожар на Теплом рынке, сообщают о взрывах

В Барнауле начался пожар в здании на Теплом рынке. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Барнаул».

По словам очевидцев, ЧП предшествовали три взрыва. Что хранится в горящем сооружении, не известно, однако оно полностью объято пламенем. Площадь пожара пока не названа. Сейчас на месте происшествия работают спасатели МЧС.

До этого пожарные МЧС локализовали пожар в Барнауле на площади 3 тыс. квадратных метров. Горел склад строительных материалов и легковоспламеняющихся жидкостей. На месте инцидента обрушилась кровля здания.

В ночь на 8 ноября в Барнауле загорелся гаражный бокс на улице Попова. Его локализовали на площади 1 тыс. квадратных метров. На момент локализации возгорания на месте работали шесть многофункциональных и один лафетный ствол, а также семь звеньев газодымозащитной службы.

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