Локализован пожар в гаражном боксе в Барнауле

Возгорание в гаражном боксе на улице Попова в Барнауле локализовано на площади 1 тыс. квадратных метров. Об этом сообщается в Telegram-канале главного управления МЧС по Алтайскому краю.

В публикации отмечается, что на момент локализации возгорания работали шесть многофункциональных и один лафетный ствол, а также семь звеньев газодымозащитной службы.

В текущий момент на месте работает пожарный поезд. Пострадавших нет, добавили в ведомстве.

Ночь 8 ноября пожар на площади 1,2 тыс. квадратных метров на продовольственном складе в Норильске был локализован.

30 октября крупный пожар на предприятии по производству пластиковых окон в Подольске удалось локализовать.

В МЧС уточнили, что огонь охватил центральную часть здания, где расположен цех по производству окон, офисные помещения и склад с кабельной продукцией. В ведомстве обратили внимание, что угрозы распространению пламени на соседние строения нет.

В конце сентября пожар в Подольске произошел на станции Львовская в микрорайоне Львовский.

Ранее в Ростовской области вспыхнула трава после атаки беспилотника.