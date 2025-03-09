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Площадь пожара в Барнауле достигла 500 кв. м

МЧС: площадь пожара на Теплом рынке в Барнауле достигла 500 кв. м

Площадь пожара на Теплом рынке в Барнауле достигла 500 кв. м. Об этом сообщает МЧС.

Пожару на предприятии был присвоен повышенный ранг. Горит административное здание возле Теплого рынка на улице Целинная. Крыша здания полностью охвачена огнем. Из горящего здания периодически раздаются звуки взрывов. При этом, судя по кадрам с места событий, пожар продолжает усиливаться.

До этого пожарные МЧС локализовали пожар в Барнауле на площади 3 тыс. квадратных метров. Горел склад строительных материалов и легковоспламеняющихся жидкостей. На месте инцидента обрушилась кровля здания.

В ночь на 8 ноября в Барнауле загорелся гаражный бокс на улице Попова. Его локализовали на площади 1 тыс. квадратных метров. На момент локализации возгорания на месте работали шесть многофункциональных и один лафетный ствол, а также семь звеньев газодымозащитной службы.

Ранее в Японии остановили распространение крупнейшего за последние десятилетия пожара.

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