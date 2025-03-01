Мальчик, которого покусали хаски в Сочи, отправится на лечение в Москву

Покусанного хаски в Сочи мальчика планируют перевезти в Москву для лечения

Мальчиком, которого покусали хаски в Сочи, займутся московские медики. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал отец пострадавшего, школьника отправят в столицу на борту санавиации.

«Уже точно, мне именно сама санавиация отзвонилась, они должны сюда приехать», – рассказал мужчина.

По его словам, мальчик до сих пор находится в искусственной коме. Родители планируют поехать за сыном в Москву на поезде.

В больницу Сочи ребенок попал после того, как на него напали собаки. Хаски сорвались с цепи и разорвали школьнику лицо. При этом отец успел взять с места нос и губу ребенка, которые отгрызли собаки, но из-за потери времени части лица не прижились.

После инцидента пострадавшего направили в Краснодар. Владельца животных тем временем задержали, им оказался 48-летний уроженец Сочи. Выяснилось, что он не кормил питомцев десять дней. Собак у него изъяли.

Ранее в Екатеринбурге мать закрыла ребенка собой от ротвейлера и пострадала сама.