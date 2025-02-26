В Екатеринбурге женщина закрыла ребенка собой от ротвейлера и пострадала сама

В Екатеринбурге женщина пострадала из-за сбежавшего ротвейлера. Об этом сообщает «Безумный Екб».

Инцидент произошел на Медногородской улице. По данным Telegram-канала, собака сбежала из дома одного из местных жителей. В какой-то момент она набросилась на ребенка, находившаяся рядом женщина закрыла его собой.

На кадрах с места инцидента заметно, как пострадавшая лежит на снегу, пытаясь защититься от животного. Ротвейлер тем временем стоит рядом, не отходя.

Местные жители на машине, попытались спугнуть животное сигналом автомобиля, но сделать это не получилось.

До этого в Сочи сорвавшиеся с цепи собаки набросились на десятилетнего ребенка. В результате животные разорвали мальчику лицо, ему понадобилась помощь медиков.

Школьника доставили в Краснодар на борту санавиации, где ему окажут всю необходимую помощь. Когда ему станет лучше, медики проведут пластические операции.

Ранее Володин поручил подготовить инициативу по защите детей от нападения собак.