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Хозяин хаски, напавших на ребенка в Сочи, не кормил собак 10 дней

Baza: в Сочи хозяин хаски, напавших на ребенка, не кормил собак 10 дней

Владелец хаски, которые разодрали лицо мальчику в Сочи, держал собак на привязи во дворе дома и не кормил животных несколько дней. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным Telegram-канала, 48-летний владелец собак во время допроса сообщил, что держал животных на привязи во дворе дома. Мужчина приезжал на участок раз в несколько дней, чтобы накормить псов, но перед нападением он не был в доме около 10 дней из-за непогоды и не кормил собак.

Голодные хаски сделали подкоп под забором, выбежали за пределы участка и напали на мальчика. Десятилетнего мальчика на вертолете привезли в краевую больницу. Состояние ребенка остается тяжелым, после улучшения ему предстоит серия пластических операций.

В момент нападения ребенок шел в гости к отцу в СНТ «Авиатор». Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту случившегося. Владелец псов отпущен под подписку о невыезде, ему предъявлено обвинение.

Ранее врач рассказал о состоянии ребенка, чье лицо сгрызли собаки в Сочи.

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