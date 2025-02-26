Мальчика с разорванным собаками лицом вертолетом доставили в Краснодар

В Краснодар бортом санавиации доставили мальчика, которому две сорвавшиеся с цепи собаки разорвали лицо. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Десятилетнего мальчика на вертолете доставили в краевую больницу, расположенную в Краснодаре. Состояние ребенка продолжает оставаться тяжелым. Отмечается, что ему после улучшения состояния предстоит серия пластических операций.

В момент нападения собак ребенок шел в гости к отцу в СНТ «Авиатор». Две домашние собаки породы хаски сорвались с цепи и набросились на ребенка. Псы разорвали девятилетнему мальчику лицо. Сначала его доставили в Центр охраны материнства и детства в Сочи. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту случившегося.

Ранее в российском селе агрессивная собака вцепилась в лицо восьмилетнему мальчику.