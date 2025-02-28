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Нос и верхняя губа не прижились у мальчика, которому хаски отгрызли лицо в Сочи

Mash: нос и верхняя губа не прижились у мальчика, которому хаски отгрызли лицо
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Telegram-канал «ТИПИЧНЫЙ СОЧИ»

Нос и верхняя губа после операции не прижились у мальчика, которому хаски отгрызли лицо в Сочи. Об этом со ссылкой на отца ребенка сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Отец мальчика рассказал, что в данный момент его сын находится в искусственной коме. Он планирует добиваться, чтобы за восстановление лица ребенка взялся хирург Алексей Дикарев, который уже проводил подобную операцию. Однако краевая больница по какой-то причине против этого, отметил мужчина, хотя собранные их врачами нос и губа не прижились у пострадавшего из-за потери времени.

Инцидент произошел в Сочи. Две домашние собаки породы хаски сорвались с цепи, набросились на ребенка и разорвали ему лицо. Девятилетнего мальчика вертолетом доставили в Краснодар. Позже выяснилось, что хозяин псов перед случившимся не кормил их десять дней.

Ранее в российском селе агрессивная собака вцепилась в лицо восьмилетнему мальчику.

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