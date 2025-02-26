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Стала известна личность хозяина собак, которые разодрали ребенку лицо в Сочи

В Сочи задержали хозяина собак, которые набросились на девятилетнего мальчика
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Shutterstock/Pavel Hlystov

В Сочи допрашивают хозяина собак, которые напали на девятилетнего мальчика. Об этом сообщает управление СК РФ по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, владельцем животных оказался 48-летний уроженец Сочи.

Известно, что животных у мужчины уже изъяли.

Инцидент произошел в поселке Лесное. Хаски, проживавшие на участке местного жителя, сорвались с цепи и напали на девятилетнего мальчика, разорвав ему лицо.

Сначала пострадавшего направили в местную больницу, но позже с помощью санавиации перевезли в Краснодар. На данный момент состояние мальчика оценивают как тяжелое.

По факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело.

Как рассказал отец пострадавшего, он узнал о произошедшем от соседа, так как в момент нападения его рядом не было. Мужчина привез сына в больницу, но в реанимацию его не пустили. Родитель смог передать врачам фрагменты лица мальчика.

Ранее в Екатеринбурге мать закрыла ребенка собой от ротвейлера и пострадала сама.

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