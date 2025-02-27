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Суда застряли во льдах в порту Краснодарского края и попали на видео

На видео попали корабли, застрявшие во льдах в порту Темрюка

В порту города Темрюк Краснодарского края суда застряли во льдах. Кадрами поделились моряки в Telegram-канале «‎Юрий Озаровский Анапа Витязево Джемете».

«Затерло нас во льдах. Затерло, стоим. Движки заглушили. Все забилось, охлаждения ноль. Вот такая вот красота», — говорит мужчина на фоне кадров с застрявшего судна.

В начале этого года на озере Байкал судно «Василий Беклемишев» отправилось в плавание вне сроков навигации, застряло во льдах, но было спасено и возвращено к месту стоянки в поселке Листвянка Иркутского района.

В связи с инцидентом Байкало-Ангарская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности плавания. При наличии нарушений судовладельца привлекут к административной ответственности. За управление судном с нарушением условий плавания предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 11.8 КоАП РФ с назначением штрафа в размере от 5 до 10 тыс. рублей.

Также 16 января россиянка Карина Росс, участница коммерческой экспедиции компании Quark Expeditions к Антарктиде, фактически застряла около этого южного континента из-за изначально неисправного судна.

Ранее голодавшая в круизе в Антарктиду россиянка достигла договоренности с организаторами тура.

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