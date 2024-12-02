Голодавшая в круизе в Антарктиду россиянка достигла договоренности с организаторами

Жительница Волгограда Наталья Литвинова, голодавшая пять дней на шедшем в Антарктиду лайнере SH Diana, больше не имеет претензий к организаторам тура. Об этом она рассказала «Газете.Ru», отметив, что им удалось достичь договоренности.

«Рада сообщить, что все разрешилось. Достигнута договоренность с компанией, которая меня устроила. Инцидент исчерпан. Претензий с моей стороны больше нет. Большое спасибо за помощь», — сказала она.

Жительница Волгограда также записала видеообращение, в котором рассказала, что уже прибыла в аргентинскую Ушуайю. Литвинова поблагодарила всех за поддержку, отметив, что «все было не зря».

Накануне, 1 декабря, Литвинова рассказала «Газете.Ru», что прекратила пятидневную голодовку из-за переживаний своих близких. При этом она уточнила, что организаторы тура так и не предложили ей урегулировать ситуацию.

Круиз на лайнере SH Diana стартовал 13 ноября в Кейптауне со 170 пассажирами на борту. Планировалось, что судно дойдет до Антарктиды и к 3 декабря придет в конечную точку — аргентинскую Ушуайю. Но 22 ноября судно застряло из-за поломки двигателя, и большая часть высадок на сушу не состоялась. Компания отказалась компенсировать полную стоимость отдыха, пообещав вернуть 50% или предоставить скидку в 65% на следующий круиз. Позже в знак протеста девять граждан Китая и трое туристов из России объявили голодовку.

30 ноября жительница Волгограда Литвинова рассказала «Газете.Ru», что осталась единственной голодающей. Женщина требовала от компании ваучер на аналогичный круиз, поскольку не может купить новый тур.

Ранее посольство РФ в Аргентине отреагировало на инцидент с круизным лайнером.