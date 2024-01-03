На Байкале судно вышло в плавание вне сроков навигации и застряло во льдах

На озере Байкал судно «Василий Беклемишев» отправилось в плавание вне сроков навигации, застряло во льдах, но было спасено и возвращено к месту стоянки в поселке Листвянка Иркутского района. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

«Установлено, что 2 января 2024 года в районе п. Листвянка Иркутского района судно «Василий Беклемишев» вышло в плавание вне сроков навигации. Примерно в 10 км от берега судно застряло во льду. Пассажиры на борту отсутствовали, пострадавших нет. В настоящее время судно отшвартовано к месту стоянки», — говорится в сообщении.

В связи с инцидентом Байкало-Ангарская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности плавания. При наличии нарушений судовладельца привлекут к административной ответственности.

За управление судном с нарушением условий плавания предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 11.8 КоАП РФ с назначением штрафа в размере от 5 до 10 тыс. рублей.

В настоящий момент навигация в регионе закрыта из-за ее небезопасности в ледовых условиях.

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