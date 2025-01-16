Возвращение россиянки из Антарктиды отложено из-за проблем с кораблем

Россиянка Карина Росс, участница коммерческой экспедиции компании Quark Expeditions к Антарктиде, фактически застряла в районе этого южного континента из-за изначально неисправного судна — пассажиров теперь не выпускают с него. Об этом Росс рассказала газете «Известия».

«Пролив Дрейка мы летели на самолете два часа и приземлились уже в Антарктике на острове Кинг-Джордж. Наш рейс был задержан на два дня по «непогодным условиям», но светило ясное солнце. <…> Как только мы сели на корабль, нас проинформировали, что не работает навигация на корабле и мы не можем никуда идти», — рассказала Росс.

Она пояснила, что за время простоя капитан судна только один раз спустился к туристам, чтобы сообщить о ремонте корабля — по его словам, инженер пытается решить проблему удаленно, но найти источник пока невозможно. При этом капитан отказался возвращаться назад, в порт отправления, до завершения круиза.

В декабре жительница Волгограда Наталья Литвинова, голодавшая пять дней на шедшем в Антарктиду лайнере SH Diana, заявила, что больше не имеет претензий к организаторам тура.

Ранее посольство РФ в Аргентине отреагировало на инцидент с круизным лайнером.