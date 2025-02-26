ХАМАС планирует в среду передать Израилю тела заложников

Палестинское движение ХАМАС передаст израильской стороне тела четверых заложников, заявил официальный представитель военного крыла движения — группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама» — Абу Убайда. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что израильской стороне будут переданы тела Охада Яаломи, который также обладал гражданством Франции, Ицхака Альгарта, Шломо Мансура и Цахи Идана.

Ожидается, что передача тел состоится вечером в среду, 26 февраля.

Накануне Associated Press со ссылкой на источники сообщало, что представитель ХАМАС раскритиковал Израиль за задержку в освобождении около 600 палестинских заключенных в рамках первого этапа соглашения о перемирии в секторе Газа. Эти действия были названы «серьезным нарушением» соглашения о прекращении огня.

19 января на территории сектора Газа был введен режим прекращения огня в рамках соглашения, достигнутого ХАМАС и Израилем. Перемирие должно продлиться в течение 42 дней. За это время в Израиль должны вернуться 33 заложника, при этом еврейское государство обязалось отпустить на свободу около 1000 палестинских заключенных.

Ранее в США сообщили о подготовке ХАМАС к возобновлению боевых действий с Израилем.