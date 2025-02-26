В США заявили о подготовке ХАМАС к возобновлению боевых действий с Израилем

Радикальное палестинское движение ХАМАС перегруппировывает свои вооруженные силы для возможного возобновления боевых действий с Израилем в секторе Газа. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«ХАМАС перегруппировывает свои военные силы для возможного возобновления боевых действий с Израилем в секторе Газа, в то время как посредники работают над продлением прекращения огня, срок действия которого истекает в эти выходные», — говорится в публикации.

По данным издания, ХАМАС назначил новых командиров. Кроме того, группировка составляет план размещения бойцов на случай возвращения к боевым действиям. Движение среди прочего начало ремонтировать свою сеть подземных туннелей, а также раздавать неопытным новобранцам листовки о том, как использовать оружие для ведения партизанской войны против израильской армии.

Среди прочего WSJ утверждает, что ХАМАС определил бойцов для слежения за Газой в поисках шпионов и поручил отслеживать потенциальное проникновение сил Армии обороны Израиля. Источники газеты подчеркнули, что израильские военные знают о перегруппировке ХАМАС и признают, что движение завербовало тысячи новых боевиков в ходе войны.

18 февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что поддержка Соединенных Штатов поможет еврейскому государству достигнуть целей в секторе Газа. Глава израильского кабмина отметил, что под этими целями подразумевает освобождение заложников и разгром палестинского движения ХАМАС.

19 января на территории сектора Газа был введен режим прекращения огня в рамках соглашения, достигнутого ХАМАС и Израилем. Перемирие должно продлиться в течение 42 дней. За это время в Израиль должны вернуться 33 заложника, при этом еврейское государство обязалось отпустить на свободу около 1000 палестинских заключенных.

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