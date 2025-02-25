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ХАМАС потребовал от Израиля освобождения около 600 палестинских заключенных

AP: в ХАМАС отказались от переговоров о втором этапе сделки с Израилем
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Jehad Alshrafi/AP

Представитель палестинского движения ХАМАС раскритиковал Израиль за задержку в освобождении около 600 палестинских заключенных в рамках первого этапа соглашения о перемирии в секторе Газа. Об этом сообщает Associated Press.

Действия Израиля в ХАМАС назвали «серьезным нарушением» соглашения о прекращении огня. Представитель движения подчеркнул, что переговоры по его второй фазе невозможны до возвращения 600 палестинцев.

В рамках соглашения Израиль должен был освободить палестинских заключенных в прошлые выходные, однако в канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявили, что их передача была отложена из-за «неоднократных нарушений со стороны ХАМАС».

22 февраля Израиль получил из сектора Газа последних шестерых заложников, которых палестинское движение ХАМАС должно было освободить в рамках первого этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа. В этот же день Армия обороны Израиля подтвердила передачу трех заложников от ХАМАС представителям Международного Комитета Красного Креста.

Ранее в ХАМАС отказались от переговоров с посредниками.

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