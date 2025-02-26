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Россиянам рассказали, как выбрать сахарозаменитель

Специалист Гудимова: выбор сахарозаменителей зависит от причины их употребления
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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

При выборе сахарозаменителей важно отталкиваться от причины их употребления. Об этом РИАМО рассказала эксперт компании «НоваПродукт АГ» и бренда Novasweet Александра Гудимова.

По ее словам, от сахара могут отказываться по медицинским показаниям (например, из-за сахарного диабета или ожирения), для контроля веса или перехода на более здоровое питание.

«При диабете важно выбирать заменители с нулевым гликемическим индексом. Среди самых распространенных — стевиолгликозиды, эритрит, сукралоза, сахарин и цикламат натрия. Они же отлично подойдут и для контроля веса или снижения калорий в рационе, так как имеют еще и нулевую калорийность», — отметила Гудимова.

Если человек хочет перейти на более здоровое питание, эксперт рекомендует выбирать нерафинированные аналоги сахара. Например, кокосовый, тростниковый сахар или натуральный сироп.

Врач-эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Вероника Неудахина до этого говорила, что сахарозаменители и подсластители – это разные пищевые добавки. Первые являются натуральными веществами, которые по химической структуре похожи на сахар и встречаются преимущественно во фруктах. Вторые же – это искусственные вещества, сладость которых в десятки раз превышает обычный сахар.

Ранее россиянам объяснили, почему не стоит злоупотреблять сахарозаменителями.

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