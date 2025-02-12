Россиянам объяснили, почему не стоит злоупотреблять сахарозаменителями

Сахарозаменителями не стоит злоупотреблять, поскольку они могут вызывать зависимость. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредила доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева. Одним из таких заменителей, по ее словам, является «аспартам».

«Его регулярно добавляют в состав сладких напитков и многих продуктов питания. Он снижает уровень серотонина и, соответственно, уровень настроения. Человек впадает в депрессию, и его рука начинает вновь искать сахарные сладкие молекулы для того, чтобы возрадовать себя», — объяснила врач.

В качестве источника сладкого она посоветовала использовать сезонные ягоды и фрукты.

Недавно американские ученые из-за Университета Тафтса оценили глобальный ущерб здоровью человечества из-за употребления подслащенных сахаром напитков (ПСН). Оказалось, что сладкое питье существенно увеличивает заболеваемость и смертность от диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Согласно анализу, ПСН способствуют 1,2 млн новых случаев заболеваний сердца каждый год, а также 2,2 млн новых случаев диабета 2 типа.

Ранее российские ученые назвали лучшие заменители сахара в рационе.