Россиянам рассказали, как употреблять сахарозаменители без вреда здоровью

Сахарозаменители и подсластители – это разные пищевые добавки. Первые являются натуральными веществами, которые по химической структуре похожи на сахар и встречаются преимущественно во фруктах. Вторые же – это искусственные вещества, сладость которых в десятки раз превышает обычный сахар. Употреблять их в пищу можно строго в рамках суточных дозировок, рассчитанных с учетом веса, рассказала RT врач-эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Вероника Неудахина.

В качестве примеров сахарозаменителей врач назвала фруктозу, эритритол, сорбитол, ксилитол и маннитол, а к искусственным подсластителям – аспартам, сукралоза, стевия и сахарин. И те, и другие являются низкокалорийными, чем сахар, однако важно, что если первые помогают избежать повышения уровня сахара в крови, то вторые на это никак не влияют.

«Употребление подсластителей и сахарозаменителей в пищу признано безопасным, но по каждому из них есть ограничения в суточной дозе», — подчеркнула Неудахина.

Она отметила, что использовать подсластители вместо сахара не рекомендуется, так как, например, на снижение веса они значительного влияния не оказывают – гораздо важнее сбалансированное питание и спорт. Однако время от времени их можно применять для снижения калорийности пищи или контроля сахара в крови при диабете.

Важно не превышать суточную норму при потреблении сахарозаменителей и подсластителей, обычно этот показатель указывается на упаковке. Например, аспартама нельзя больше, чем 40-50 мг на 1 кг веса тела. Превышение дозировки может негативно отразиться на микрофлоре кишечника. А такие сахарозаменители, как сорбит, ксилит и маннитол, могут вызвать при превышении и норм потребления вздутие живота, расстройство желудка и диарею, заключила врач.

Россиянам ранее объяснили, почему не стоит злоупотреблять сахарозаменителями.