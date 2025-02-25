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Россиян предупредили о распространенной мошеннической схеме

Депутат Немкин: мошенники используют доверие россиян к госструктурам
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Depositphotos

Мошенники массово пользуются доверием россиян к госструктурам. Они звонят и пишут жителям от лица официальных сотрудников и просят, например, оплатить госпошлину по присланной ссылке, что приводит к заражению устройства вирусами, предупредил в беседе с RT член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Злоумышленники часто отправляют россиянам ссылки от лица различных ведомств, перейдя по которым человек скачивает опасный вирус, открывающий доступ к личным данным пользователя.

«Такая схема работает за счет того, что многие пользователи точно не ожидают обмана от лица официальных ведомств – и тем более того, что от их лица действуют преступники», – подчеркнул Немкин.

Используя эту схему, мошенники могут завладеть банковской информацией жертвы и другими конфиденциальными данными. Помимо кражи всех денег, преступники могут использовать украденную информацию в других противоправных целях.

Важно помнить, что госструктуры никогда не требуют оплатить какие-либо услуги через мессенджеры, не присылают подозрительные ссылки. Если речь идет об официальных ведомствах, то лучше всю информацию перепроверять на проверенных государственных порталах. Устройства должны быть обязательно защищены хорошими антивирусными программами, все операционные системы следует регулярно обновлять, подчеркнул депутат.

Напомним, в Росреестре предупредили, что преступники начали отправлять россиянам рассылку под видом сотрудников Росреестра для оплаты госпошлины. Чаще всего мошенники просят перейти по подозрительной ссылке, предоставить личные данные или связаться с «сотрудниками» по якобы безопасному каналу. Причем они давят на собеседника, пытаясь провернуть схему в спешке.

Ранее эксперт объяснил, как не попасться мошенникам на форумах.

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