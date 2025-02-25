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Эксперт объяснил, как не попасться мошенникам на форумах

IT-эксперт Мясоедов: есть специальные фразы, которые говорят только мошенники
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Depositphotos

Преступники начали обманывать россиян с помощью новой схемы – они ищут своих жертв на форумах, где обсуждаются меры защиты от мошенников. Они разработали «двухступенчатый подход», отметил эксперт по информационной безопасности, директор и партнер «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов. В беседе с 360.ru он подчеркнул, что определенные слова и фразы всегда должны настораживать, так как используют их в основном злоумышленники.

Россияне часто не знают, как им поступить, и на форумах ищут примеры своих ситуаций, ответы на вопросы, какие ссылки можно открывать, а какие – нет. В эту среду внедряются мошенники, заранее втираясь в доверие пользователей. В 90% случаев они хотят украсть деньги, в остальных персональные данные, отметил Мясоедов.

«Как только вы слышите от любого собеседника о том, что нужно что-то оплатить, вбить какие-то финансовые инструменты, передать цифры из СМС-сообщения, это должно вызывать у вас моментальные подозрения. И неважно, в какой среде вы общаетесь, на каком форуме, по какой теме», — подчеркнул эксперт.

При предложении любых шагов, будь то безопасный счет, изучение информации по ссылке и так далее, нужно остановиться и оценить ситуацию со стороны. Лучше вообще не входить в диалог с третьими лицами, не задавать вопросы незнакомому человеку, а искать информацию самостоятельно, подчеркнул специалист.

В последнее время преступники начали играть на схеме «перевод по ошибке», когда на карту жертвы поступает крупная сумма, после чего ее начинают требовать обратно. При этом они заверяют человека, что об этом никому нельзя сообщать, так как деньги пришли от незаконных группировок. Однако о любой неизвестной транзакции на свой счет нужно в первую очередь сообщить в службу безопасности банка. Там смогут вычислить, откуда переведены средства, и посоветуют, как нужно поступить, заключил Мясоедов.

В Госдуме ранее предупредили, что мошенники нацелились на аккаунты школьников в соцсетях.

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