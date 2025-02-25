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Россиян предупредили о схеме мошенничества с оплатой госпошлины

Росреестр: мошенники начали рассылать сообщения для оплаты госпошлины
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Shutterstock

Злоумышленники начали отправлять россиянам рассылку под видом сотрудников Росреестра для оплаты госпошлины. Об этом сообщили в Telegram-канале управления ведомства по Москве.

По данным пресс-службы, переход по внешней ссылке может привести к проникновению вредоносной программы на устройство.

«Сотрудники ведомства никогда не пишут заявителям через мессенджеры с требованием оплатить услугу по ссылке», — говорится в сообщении.

Представители Росреестра предупредили, что чаще всего мошенники просят перейти по подозрительной ссылке, предоставить личные данные или связаться с «сотрудниками» по якобы безопасному каналу. Кроме того, они давят на собеседника, пытаясь провернуть схему в спешке. Специалисты призвали россиян не отвечать на подозрительные сообщения и блокировать неизвестные контакты.

До этого председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям (фракция «КПРФ»), член Национального финансового Совета Банка России Сергей Гаврилов заявил, что в России появились новые схемы мошенничества с использованием данных СНИЛС и через запись на прием в поликлинику. По его словам, схема подразумевает, что злоумышленники просят данные СНИЛС, чтобы не запрашивать паспортные данные для осуществления преступления.

Ранее в Госдуме предупредили, что мошенники нацелились на аккаунты школьников в соцсетях.

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