На Солнце увеличилось число мощных вспышек

Количество солнечных вспышек класса М, зарегистрированных Институтом прикладной геофизики (ИПГ) в понедельник, достигло одиннадцати. Об этом сообщает ТАСС.

По данным ИПГ, были зафиксированы две мощные вспышки: в 16:18 мск вспышка M6.1 продолжительностью 16 минут и в 12:13 мск вспышка M1.4 продолжительностью 8 минут, обе в группе пятен 3981.

Солнечные вспышки классифицируются по пяти классам (A, B, C, M, X) в зависимости от мощности рентгеновского излучения, при этом мощность увеличивается в десять раз при переходе к следующему классу. Вспышки часто сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые, достигая Земли, могут вызвать геомагнитные бури.

31 января на Солнце случилось еще шесть вспышек уровня С, уточняется, что они произошли в той же группе пятен, что и вспышки уровня М. Первую вспышку класса 4.1 зафиксировали в 00:25 мск.

До этого, 29 января зарегистрировали вспышку M1.0 в 07:08 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3977 (N23E70). Ее продолжительность составила 48 минут.

Ученый раскрыл, к чему могут привести вспышки на Солнце.