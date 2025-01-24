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Ученый раскрыл, к чему могут привести вспышки на Солнце

Ученый Эйсмонт: вспышки на Солнце могут навредить спутникам
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NASA/SDO

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в эфире «Радио 1» прокомментировал новость о мощной солнечной вспышке с выбросом массы в сторону Земли, которая произошла 21 января. По его словам, как только выбросы достигнут нашей планеты, могут начаться различные явления.

«Начнутся проблемы со спутниками, связь с ними может быть не совсем надежной. Они могут выходить из строя из-за магнитных бурь или когда мощный всплеск достиг Земли и атмосфера слегка опухает», — рассказал ученый.

Также может нарушиться работа линий электропередач, добавил он.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН, во второй половине дня 24 января ожидается магнитная буря.

Отмечается, что вспышка уровня М4.3, которая произошла на Солнце 21 января, сопровождалась выбросом массы в сторону Земли. Он является относительно медленным, но с высокой плотностью вещества.

Ранее россиянам рассказали, как подготовиться к магнитной буре.

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