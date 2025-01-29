На Солнце произошла мощная вспышка

Ученые зарегистрировали на Солнце вспышку класса М. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ИПГ).

По информации ИПГ, вспышка M1.0 была зарегистрирована 29 января в 07:08 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3977 (N23E70). Ее продолжительность составила 48 минут.

По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, в среду произошли еще две вспышки класса С.

24 января в ИКИ РАН сообщали, что на Солнце наблюдался выброс необычной черной структуры. Отмечалось, что такой оттенок, вероятно, связан с нейтральным водородом. Ученые предположили, что холодный протуберанец, содержащий большое количество нейтрального водорода, был выброшен в результате мощной вспышки и разбросан по солнечной короне. Черное облако плазмы оставалось видимым в течение трех часов, после чего рассеялось и исчезло.

Ранее ученый раскрыл, к чему могут привести вспышки на Солнце.