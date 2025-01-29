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На Солнце произошла мощная вспышка

ИПГ: на Солнце произошла мощная вспышка класса М
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NASA/SDO

Ученые зарегистрировали на Солнце вспышку класса М. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ИПГ).

По информации ИПГ, вспышка M1.0 была зарегистрирована 29 января в 07:08 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3977 (N23E70). Ее продолжительность составила 48 минут.

По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, в среду произошли еще две вспышки класса С.

24 января в ИКИ РАН сообщали, что на Солнце наблюдался выброс необычной черной структуры. Отмечалось, что такой оттенок, вероятно, связан с нейтральным водородом. Ученые предположили, что холодный протуберанец, содержащий большое количество нейтрального водорода, был выброшен в результате мощной вспышки и разбросан по солнечной короне. Черное облако плазмы оставалось видимым в течение трех часов, после чего рассеялось и исчезло.

Ранее ученый раскрыл, к чему могут привести вспышки на Солнце.

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