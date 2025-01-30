В МЧС предупредили об опасности «китайских фонариков»

Полет «китайских фонариков» после их запуска становится неконтролируемым и полностью зависит от направления ветра. Они могут стать причиной пожара, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

«Использование «китайских фонариков» запрещено законодательством», — напомнил собеседник агентства.

По его словам, такой фонарик способен подняться на высоту до километра, а траектория его полета определяется только воздушными потоками. Полет может длиться до 20 минут, при этом место приземления фонарика просчитать невозможно, что несет риск возникновения пожара.

Он отметил, что за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрены штрафы: для граждан — до 15 тысяч рублей, для должностных лиц — до 30 тысяч рублей, для предпринимателей — до 60 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 400 тысяч рублей.

«Запустил фонарик — стал нарушителем и даже, возможно, поджигателем. Не исключена и уголовная ответственность», — подчеркнул источник.

До этого МЧС предложило установить запрет на продажу пиротехнических изделий детям на маркетплейсах и в почтовых отделениях. Сейчас ведется разработка специальных условий дистанционной продажи. Ведомство хочет запретить или ограничить онлайн-продажу пиротехники, запретить ее выдачу в пунктах маркетплейсов, отделениях «Почты России» и курьерами детям, не достигшим 16-летнего возраста.

Ранее МЧС назвало безопасное расстояние для запуска многозалповых салютов.