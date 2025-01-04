Названо безопасное расстояние для запуска многозалповых салютов

МЧС назвало безопасным расстоянием для запуска многозалповых салютов 20 м

МЧС назвало безопасным расстоянием для запуска многозалповых салютов 20 м. Об этом сообщает ТАСС.

«В зависимости от вида пиротехники варьируется безопасное расстояние: от полуметра для бенгальских огней и свыше 20 метров для многозалповых салютов и фейерверков», — сообщили в ведомстве.

При этом подчеркивается, что лицам младше 16 лет продавать пиротехнику запрещено.

«Место для запуска необходимо выбирать вдали от жилых домов, детских площадок и построек с ветхими крышами», — посоветовали спасатели.

Празднующим советуется обращать внимание на наличие деревьев и ЛЭП возле места запуска во избежание несчастных случаев, а также соблюдать специфические требования безопасности для каждого вида фейерверков, указанные на упаковке.

До этого житель Дагестана остался без трех пальцев после запуска фейерверка.

Ранее казанский Дед Мороз устроил салют сидя на Lada и попал на видео.