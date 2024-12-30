В России собираются запретить продажу пиротехники детям через маркетплейсы

В России собираются установить запрет на продажу пиротехнических изделий детям на маркетплейсах и в почтовых отделениях. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МЧС России.

Соответствующие ограничения предлагают ввести МЧС и другие ведомства. Сейчас ведется разработка специальных условий дистанционной продажи, отметило агентство.

Инициатива предполагает запретить или ограничить онлайн-продажу пиротехники, запретить ее выдачу в пунктах маркетплейсов, отделениях «Почты России» и курьерами детям, не достигшим 16-летнего возраста.

27 декабря сообщалось, что в России начались массовые рейды по магазинам пиротехники из-за многочисленных запусков фейерверков в отделениях банков и Многофункциональных центров. По данным Telegram-канала Baza, в разных регионах России полицейские пришли в десятки магазинов пиротехники, и почти везде были выявлены различные нарушения. У некоторых торговых точек не было лицензии или регистрации, а в других пиротехнику продавали детям.

Ранее петарда взорвалась в руке у подростка на фудкорте ТЦ в Нижнем Новгороде.