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Мигранты попытались вывезти из РФ драгметаллы на 16 млн рублей в ручке чемодана

В Толмачево иностранцев задержали за попытку вывести из РФ драгметаллы

В аэропорту Новосибирска Толмачево двоих иностранцев задержали за незаконный оборот драгоценных металлов. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По предварительным данным, оба мужчины работали на прииске в Иркутской области. Там они украли золото и серебро, затем отправились в Новосибирск, откуда вместе с драгметаллами в багаже планировали улететь на Родину.

Всего у иностранцев нашли около двух килограммов золота и серебра. Часть подозреваемые спрятали в ручке чемодана, остальное – в кофейной банке.

«По предварительным оценкам, стоимость похищенного превысила 16 миллионов рублей», – поделились в МВД.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. На данный момент оба мужчины находятся под стражей.

До этого на Шри-Ланке задержали 34-летнего россиянина за ввоз в страну крупной партии марихуаны. Во время расследования правоохранители выяснили, что мужчина продает запрещенное вещество в нескольких странах.

Ранее мужчина назвал жену бомбой в аэропорту и был задержан.

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