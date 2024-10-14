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Мужчина назвал жену бомбой в аэропорту и был задержан

Летевшего из Вроцлава в Валенсию поляка задержали в аэропорту за комплимент жене

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Depositphotos

Житель Польши сделал комплимент жене в аэропорту и был задержан. Об этом сообщило местное издание TuWrocław.

На прошлой неделе 40-летний мужчина приехал в аэропорт Вроцлава, чтобы отправиться с женой на отдых в испанскую Валенсию. Во время досмотра он оценил внешность супруги, заявив: «Ты — бомба!» Этого хватило, чтобы пассажира задержали и отправили на дополнительную проверку.

Как уточняется, пограничники подняли тревогу, которая в итоге оказалась ложной. После уточнения обстоятельств дела мужчине выписали штраф и разрешили продолжить путешествие.

«Хотя комментарий можно было бы расценить как шутку, деликатный контекст, в котором были произнесены слова — особенно в аэропорту с более строгими правилами безопасности — заставил офицеров оперативно вмешаться», — отметили в Надоржанском отделении пограничной службы.

Ранее россиянина оштрафовали на 200 тыс. рублей за шутку о бомбе в рюкзаке.

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