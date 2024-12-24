Россиянина задержали в аэропорту Шри-Ланки за контрабанду наркотиков

Полиция Шри-Ланки задержала в международном аэропорту им. Бандаранаике в Коломбо 34-летнего россиянина, который пытался ввезти в страну крупную партию наркотиков. Об этом сообщает газета Daily Mirror.

Правоохранители обнаружили в багаже гражданина РФ 1 кг марихуаны, стоимость которого составляет 10 млн ланкийских рупий (около $33,7 тысяч). Сообщается, что мужчина прилетел в Шри-Ланку из Таиланда. В ходе расследования выяснилось, что россиянин выращивает, перерабатывает и продает каннабис в разных странах.

Суд продлил мужчине срок задержания для допроса и установления всех обстоятельств правонарушения.

В начале декабря на Сахалине полицейские задержали в аэропорту 22-летнего россиянина с тремя водными фильтрами, внутри которых был наркотик мефедрон. Общая масса запрещенного вещества составила почти 1,5 килограмма. Выяснилось, что злоумышленник забрал наркотик из схрона в Петербурге и планировал распространить через тайники-закладки на Сахалине. При этом преступник действовал в интересах теневого интернет-магазина.

Ранее в Финляндии таможенники обнаружили 13 кг марихуаны в коробках с печеньем.