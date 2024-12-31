В Казахстане с пенсионера с двойным гражданством взыскали почти 2 млн рублей

Суд в Казахстане взыскал с пенсионера с двойным гражданством 1,9 млн рублей

Суд в Казахстане взыскал с жителя Астаны незаконно полученные пенсионные выплаты в размере 8,9 млн тенге (1,9 млн рублей). Об этом сообщается на сайте местной прокуратуры.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, соответствующее решение было принято на основании соглашения о гарантиях прав граждан государств — участников СНГ в области пенсионного обеспечения, которое было подписано 13 марта 1992 года. Согласно этому документу, если пенсионер переезжает в другую страну — участницу соглашения, то выплата пенсии по прежнему месту жительства прекращается, поскольку она не может быть назначена одновременно в двух государствах — участниках соглашения.

Законодательством Казахстана также запрещено двойное гражданство.

В октябре 2024 года депутат Николай Панков заявлял, что Саратовская областная дума должна принять закон, лишающий доплат к пенсии лиц с двойным гражданством, осужденных и уволенных по отрицательным мотивам чиновников.

В конце сентября член комитета Госдумы по социальной политике Светлана Бессараб сообщила, что инвалиды первой группы, а также пенсионеры старше 80 лет в 2025 году получат надбавку к пенсии.

Ранее на пенсионера подали в суд из-за того, что он кормит птиц хлебом.