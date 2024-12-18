В Англии на пенсионера подали в суд из-за того, что он кормит птиц хлебом, пишет Daily Mail. Местные власти считают, что по этой причине в городе появились крысы.

Местный совет Хартлпула инициировал судебное разбирательство против Брайана Уилкинса, который ежедневно покупает до 30 буханок хлеба для кормления птиц. Власти обвиняют мужчину в том, что его действия способствуют распространению вредителей в городе, например, крыс.

Дочь британца, Паула, заявила, что отец старается избегать запрещенных мест, но все равно заниматься своим любимым делом. В судебных документах указано, что Уилкинс продолжал «игнорировать советы и просьбы прекратить размещать еду и корм для диких животных», несмотря на то, что ему неоднократно выносили предупреждения.

Паула отметила, что многие местные жители поддерживают ее отца и не согласны с действиями совета. Она утверждает, что крысы существуют в городе уже много лет, и их появление не связано с кормлением птиц.

«Он просто хочет помочь этим бедным созданиям. Он тратит свою пенсию только на хлеб и семена», — объяснила женщина.

Британка добавила, что отец начал заниматься этим после потери шести близких людей подряд.

Ранее британские заключенные пожаловались на нашествие крыс и ядовитых пауков.