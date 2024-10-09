В российском регионе хотят лишить доплат к пенсии лиц с двойным гражданством

Саратовская областная дума должна принять закон, лишающий доплат к пенсии лиц с двойным гражданством, осужденных и уволенных по отрицательным мотивам чиновников. Об этом заявил депутат Государственной думы РФ Николай Панков. Его слова цитирует sarinform.ru.

Парламентарий напомнил, что скоро облдума будет принимать бюджет. Среди статей расходов — как раз доплаты на пенсионное обеспечение бывших чиновников, указал он.

«Как быть с ними? С мэром, который проворовался, отбывал наказание или принес жителям один вред? Или депутат, который понастроил некачественное жилье, сбежал за границу, но продолжает бизнес здесь. Должны ли мы их содержать?» — задается вопросом Панков.

В конце сентября член комитета Госдумы по социальной политике Светлана Бессараб сообщила, что инвалиды первой группы, а также пенсионеры старше 80 лет в 2025 году получат надбавку к пенсии.

По словам депутата, надбавка будет индексироваться в составе соответствующей пенсии. В свою очередь тем, кто получает две пенсии, надбавка будет добавлена к одной из них.

Ранее россияне рассказали, как копят на пенсию в 2024 году.